Жителя Серова оштрафовали за запуск беспилотника без разрешения. Инцидент произошел утром 8 марта. Местный житель запустил собственный квадрокоптер без разрешения органов местного самоуправления и организации воздушного движения.
— Кроме того, воздушное судно, масса которого составила более 500 граммов, не поставлено на учет в Росавиации, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
По инициативе транспортного прокурора владельца дрона привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил пользования воздушного пространства» и по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Мужчине назначили штраф в общей сумме на 32 тысячи рублей.