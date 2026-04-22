Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Серова оштрафовали за запуск беспилотника без разрешения

Источник: Комсомольская правда

Жителя Серова оштрафовали за запуск беспилотника без разрешения. Инцидент произошел утром 8 марта. Местный житель запустил собственный квадрокоптер без разрешения органов местного самоуправления и организации воздушного движения.

— Кроме того, воздушное судно, масса которого составила более 500 граммов, не поставлено на учет в Росавиации, — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По инициативе транспортного прокурора владельца дрона привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил пользования воздушного пространства» и по части 5 статьи 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Мужчине назначили штраф в общей сумме на 32 тысячи рублей.