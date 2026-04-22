Суд в Хакасии наказал хозяйку овчарки, покусавшей лицо семилетней девочке

В Черногорске местная жительница признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочке в результате нападения ее собаки.

Источник: Комсомольская правда

В Черногорске осудили хозяйку немецкой овчарки по кличке Вальтер, которая напала на семилетнюю девочку. Напомним, что все произошло 15 ноября 2025 года на улице 2-я линия поселка Шахты 7.

Следствием и судом установлено, что тогда школьница проходила мимо частного дома, и в какой-то момент к ней подбежало сбежавшее со двора животное. Агрессивная собака напрыгнула на школьницу, повалила ее на землю, а затем покусала лицо и тело.

Малышку спас проходивший мимо 15-летний подросток — парень каким-то чудом сумел отбить первоклассницу от терзавшего ее пса.

По версии правоохранителей, 33-летняя хозяйка овчарки нарушила правила содержания домашних животных: собака не находилась в изолированном помещении на придомовой территории. Кроме того, женщина допустила свободный выгул питомца без привязи и намордника.

Ей назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% из зарплаты. Семье девочки горожанка заплатит компенсацию морального вреда — один миллион рублей.