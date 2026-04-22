Школьник из Самары проткнул глаз ножницами во время занятий рукоделием

Самарскому школьнику провели четыре операции, чтобы спасти зрение.

Источник: Соцсети

В Самарской области школьник проткнул себе глаз ножницами, когда занимался рукоделием. Он едва не ослеп, но самарские врачи смогли вернуть ребенку зрение. Он проходил лечение в Самарской областной офтальмологической больнице имени Ерошевского.

«Повреждение было серьезным: глубокая рана в верхнем сегменте роговицы, травма хрусталика и повреждение внутренних структур глаза», — рассказал заведующий детским микрохирургическим отделением больницы Андрей Синеок.

Лезвие ножниц практически дошло до сетчатки. Ребенку в течение года провели четыре операции, ему удалили хрусталик и установили искусственную линзу. Зрение удалось восстановить на 80%. Сейчас маленький пациент носит очки, восстановление после травмы продолжается.