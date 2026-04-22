Нижегородец получил травму при работе с прессом

В Нижнем Новгороде по факту травмирования рабочего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Инцидент произошел в апреле текущего года в утреннее время на территории одного из предприятий Автозаводского района.
По версии следствия, кузнец-штамповщик выполнял работы на гидравлическом прессе, в ходе которых получил серьезную травму руки. Полученные повреждения были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью. Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося и изучения технической документации.
В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве. Виновным в допущении травмирования сотрудника может грозить уголовная ответственность. Расследование дела продолжается и находится на контроле руководства следственного отдела.
