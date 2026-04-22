Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородец получил травму при работе с прессом

Следователи возбудили уголовное дело после несчастного случая на производстве в Автозаводском районе.

В Нижнем Новгороде по факту травмирования рабочего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Инцидент произошел в апреле текущего года в утреннее время на территории одного из предприятий Автозаводского района.

По версии следствия, кузнец-штамповщик выполнял работы на гидравлическом прессе, в ходе которых получил серьезную травму руки. Полученные повреждения были квалифицированы медиками как тяжкий вред здоровью. Сейчас следователи проводят комплекс действий для установления всех обстоятельств случившегося и изучения технической документации.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на производстве. Виновным в допущении травмирования сотрудника может грозить уголовная ответственность. Расследование дела продолжается и находится на контроле руководства следственного отдела.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция начала расследование избиения курьера после ДТП в Нижнем.