Волгоградка под прицелом камеры украла барсетку забывчивого мужчины

52-летний волгоградец зашел в салон сотовой связи, а затем отправился по своим делам, оставив сумку с деньгами, документами и банковскими картами.

Жительницу Краснооктябрьского района Волгограда задержали полицейские. Ее подозревают в краже барсетки забывчивого посетителя салона сотовой связи.

52-летний волгоградец зашел в салон 18 апреля. После он отправился по своим делам, оставив свою сумку с деньгами, документами и банковскими картами.

«Когда мужчина вернулся за барсеткой, выяснилось, что она исчезла. Ущерб, который ему был причинен, составил около 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодая женщина берет забытую волгоградцем сумку и уходит.

Полицейские установили и задержали подозреваемую. 35-летняя подозреваемая во всем созналась. Большую часть похищенного пострадавшему вернули, однако часть горожанка уже успела потратить.

В настоящее время она задержана, ей грозит до шести лет колонии.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как легкомысленное знакомство брата оставило без имущества его сестру.