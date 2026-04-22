Волгоградка под прицелом камеры украла барсетку забывчивого мужчины

Жительницу Краснооктябрьского района Волгограда задержали полицейские. Ее подозревают в краже барсетки забывчивого посетителя салона сотовой связи.
52-летний волгоградец зашел в салон 18 апреля. После он отправился по своим делам, оставив свою сумку с деньгами, документами и банковскими картами.
«Когда мужчина вернулся за барсеткой, выяснилось, что она исчезла. Ущерб, который ему был причинен, составил около 1 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как молодая женщина берет забытую волгоградцем сумку и уходит.
Полицейские установили и задержали подозреваемую. 35-летняя подозреваемая во всем созналась. Большую часть похищенного пострадавшему вернули, однако часть горожанка уже успела потратить.
В настоящее время она задержана, ей грозит до шести лет колонии.
