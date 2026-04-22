Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Махинации на 19 млн рублей: как директор фирмы обокрал «Уфаводоканал»

Директора фирмы осудили за хищение 19 млн рублей у «Уфаводоканала».

Источник: Кировский районный суд Уфы

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 59-летнему бывшему директору ООО «Тандем» — его признали виновным в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об этом рассказали пресс-службы инстанции, прокуратуры Следственного комитета Башкирии.

По данным ведомств, что в 2019—2020 годах осужденный составил фиктивный договор между своей компанией и МУП «Уфаводоканал» на вывоз и утилизацию иловых осадков. Цены в документе были многократно завышены. С этим договором он обратился в Арбитражный суд и добился решения в свою пользу. Затем организовал вывоз части осадков с территории предприятия и передал в «Уфаводоканал» акты о выполненных работах — так компания получила более 19 млн рублей.

Параллельно на основании того же договора осужденный пытался взыскать с предприятия еще свыше 137 млн рублей. Схему удалось остановить в 2020 году — новое руководство «Уфаводоканала» оспорило обязательства по подложному документу. Преступление раскрыли сотрудники СК и МВД.

Суд приговорил бывшего директора к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей. С него также взыскали более 19 млн рублей в пользу «Уфаводоканала». По статье о фальсификации доказательств его освободили от наказания — истек срок давности. В зале суда мужчину взяли под стражу.

— Материалы уголовного дела в отношении сообщников фигуранта выделены в отдельное производство, — сообщает СК.

СК