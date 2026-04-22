Махинации на 19 млн рублей: как директор фирмы обокрал «Уфаводоканал»

По данным ведомств, что в 2019—2020 годах осужденный составил фиктивный договор между своей компанией и МУП «Уфаводоканал» на вывоз и утилизацию иловых осадков. Цены в документе были многократно завышены. С этим договором он обратился в Арбитражный суд и добился решения в свою пользу. Затем организовал вывоз части осадков с территории предприятия и передал в «Уфаводоканал» акты о выполненных работах — так компания получила более 19 млн рублей.