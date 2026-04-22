Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оползень повредил захоронения на кладбище в Сочи

На кладбище в селе Сочи из-за сильных дождей сошел оползень.

На кладбище в селе Измайловка из-за сильных дождей произошёл оползень — часть грунта сдвинулась, повредив несколько надмогильных сооружений. ЧП случилось в переулке Хрустальном Хостинского района.

Спасательные службы осмотрели место, зафиксировали повреждения и начали работать с родственниками погребённых. Проводится встреча с жителями по вопросу возможного перезахоронения. Участок находится в зоне Сочинского нацпарка, поэтому бюджет Сочи не может выделить деньги на восстановление.

За информацией можно обращаться в управление по похоронному делу.