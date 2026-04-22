Оползень повредил захоронения на кладбище в Сочи

На кладбище в селе Измайловка из-за сильных дождей произошёл оползень — часть грунта сдвинулась, повредив несколько надмогильных сооружений. ЧП случилось в переулке Хрустальном Хостинского района.
Спасательные службы осмотрели место, зафиксировали повреждения и начали работать с родственниками погребённых. Проводится встреча с жителями по вопросу возможного перезахоронения. Участок находится в зоне Сочинского нацпарка, поэтому бюджет Сочи не может выделить деньги на восстановление.
За информацией можно обращаться в управление по похоронному делу.