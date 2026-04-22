Роструд разберется в причинах гибели работника музея в Волгограде

Специалисты Нижневолжской межрегиональной инспекция труда разбираются в причинах происшествия на юге Волгограда. 31 марта в музее-заповеднике «Старая Сарепта» из-за взрыва огнетушителя получил серьезные травмы 51-летний рабочий. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, однако врачи не сумели сохранить ему жизнь — он скончался в 15-й больнице СМП от травмы головы.