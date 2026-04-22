Волгоградец отправился в СИЗО за дебош и разбитое окно

Суд установил, что 15 апреля 2026 года Виталий Ф. находился в состоянии алкогольного опьянения возле одного из домовладений Калача-на-Дону. Из хулиганских побуждений он грубо выражался нецензурной бранью в адрес местной жительницы и хватал ее за одежду. Кроме того, дебошир повредил оконный стеклопакет в ее доме, бросив в него фрагмент тротуарной плитки.