На Аргазях браконьеры сбежали от инспекторов, бросив у озера улов и сети

На берегу нашли 72 кило рыбы.

Источник: 1obl.ru

На Аргазинском водохранилище браконьеры поймали сетями 72 килограмма рыбы. Правда, унести улов домой нарушителям не удалось — на место преступления подъехала рыбоохрана, рассказывают в Ножнеобском территориальном управлении Росрыболовства.

«Во время выездного обследования инспектор Владимир Кулапин обнаружил группу граждан, которые незаконно вылавливали рыбу с помощью 12 лесковых сетей — запрещенного для любительского рыболовства орудия лова», — говорят в ведомстве.

При осмотре сетей изъято: 27 лещей, 2 судака, а также щука и окунь. Общий вес рыбы составил 72 килограмма.

Заметив инспектора, браконьеры бросили все приспособления у оборудованной майны и скрылись. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».