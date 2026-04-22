Пермяка в бегах заочно осудят за незаконную банковскую деятельность

В 2016 году полиция разоблачила организованную группу из 11 человек, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Средства выводились на счета подконтрольных фирм и ИП по фиктивным основаниям. Чтобы скрыть свою деятельность, участники арендовали офисы, покупали оргтехнику и средства связи для быстрого обмена информацией.
Позднее всех подозреваемых задержали, однако пермяк-организатор успел скрыться за границей и его объявили в международный розыск. При обыске в офисах фирм, связанных с преступниками, были изъяты печати разных организаций, включая фирмы-однодневки, электронные подписи, свыше 150 банковских карт, электронные носители и более 20 мобильных телефонов.
Доход преступников на момент разоблачения превысил 10 млн рублей, а общий оборот нелегального бизнеса — 70 млн рублей. В 2018—2019 годах остальным участникам схемы назначили наказание с учетом роли в преступлении. По данным Интерпола, в 2018 году организатор перебрался в США. Суд заочно заключил его под стражу. Пермяка ищут, чтобы арестовать и отправить в Россию.