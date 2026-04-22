Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяка в бегах заочно осудят за незаконную банковскую деятельность

Мужчина скрывается от следствия в США.

Источник: Комсомольская правда

В Прикамье завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвиняемый — 50-летний мужчина — уехал в США, где сейчас скрывается от полиции, сообщает МВД России по Пермскому краю.

В 2016 году полиция разоблачила организованную группу из 11 человек, которая занималась незаконным обналичиванием денег. Средства выводились на счета подконтрольных фирм и ИП по фиктивным основаниям. Чтобы скрыть свою деятельность, участники арендовали офисы, покупали оргтехнику и средства связи для быстрого обмена информацией.

Позднее всех подозреваемых задержали, однако пермяк-организатор успел скрыться за границей и его объявили в международный розыск. При обыске в офисах фирм, связанных с преступниками, были изъяты печати разных организаций, включая фирмы-однодневки, электронные подписи, свыше 150 банковских карт, электронные носители и более 20 мобильных телефонов.

Доход преступников на момент разоблачения превысил 10 млн рублей, а общий оборот нелегального бизнеса — 70 млн рублей. В 2018—2019 годах остальным участникам схемы назначили наказание с учетом роли в преступлении. По данным Интерпола, в 2018 году организатор перебрался в США. Суд заочно заключил его под стражу. Пермяка ищут, чтобы арестовать и отправить в Россию.

