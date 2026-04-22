В Бразилии сотни туристов оказались заблокированы на горе из-за перестрелки полиции с бандитами

Стоит отметить, что подобные масштабные столкновения силовиков с наркокартелями в Рио-де-Жанейро происходят регулярно, и власти отработали механизм защиты иностранцев. В октябре 2025 года, комментируя РБК похожую полицейскую операцию, ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков отметил, что в случае проведения подобных операций главные туристические районы Копакабана и Ипанема обычно полностью изолируются. По словам эксперта, в такие моменты эти зоны «охраняются полицией, как в осажденном городе».