В Бразилии сотни туристов оказались заблокированы на горе из-за перестрелки полиции с бандитами

Около 200 туристов оказались в ловушке на вершине знаменитой горы Морро-Дойс-Ирмаос в Бразилии. Как сообщают СМИ, полиция Рио-де-Жанейро экстренно перекрыла все маршруты из-за масштабной спецоперации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Около 200 туристов оказались заперты на популярном маршруте в Рио-де-Жанейро из-за масштабной полицейской спецоперации. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на новостной портал G1.

По данным СМИ, основной подъезд к пешеходной тропе, ведущей на вершину знаменитой горы Морро-Дойс-Ирмаос через территорию фавелы Видигал, был экстренно заблокирован правоохранительными органами. Причиной перекрытия стала перестрелка полиции с предполагаемыми участниками бразильской преступной группировки «Командо Вермелью».

Стоит отметить, что подобные масштабные столкновения силовиков с наркокартелями в Рио-де-Жанейро происходят регулярно, и власти отработали механизм защиты иностранцев. В октябре 2025 года, комментируя РБК похожую полицейскую операцию, ведущий научный сотрудник Центра латиноамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Андрей Щелчков отметил, что в случае проведения подобных операций главные туристические районы Копакабана и Ипанема обычно полностью изолируются. По словам эксперта, в такие моменты эти зоны «охраняются полицией, как в осажденном городе».