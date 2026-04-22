Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Егоров брал взятки для покупки кроссовера

В ходе судебного слушания, состоявшегося 22 апреля, были обнародованы детали дела бывшего заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова. Об этом сообщили в NewsNN.
Егоров, как утверждается, систематически получал незаконные вознаграждения с целью приобретения китайского автомобиля.
Сергей Егоров был арестован в конце 2025 года по подозрению в коррупции. На заседании 22 апреля сторона обвинения представила письменные доказательства, собранные в восьми томах дела. Выявлено, что сумма предполагаемых взяток, инкриминируемых бывшему чиновнику, достигает 120 тысяч рублей.
На суде обвиняемый от дачи показаний воздержался, однако заявил о полном признании своей вины, отметив, что ему нечего добавить. Сведения, полученные в ходе предварительного следствия, были зачитаны представителем обвинения.
Установлено, что в 2024 году, занимая должность врио первого заместителя градоначальника, Егоров разработал схему получения дохода от использования земельных участков, расположенных около домов по улицам Космической (№ 38), 40 лет Победы (№ 10) и Адмирала Макарова (№ 18), которые использовались как парковки.
Для реализации задуманного, чиновник обратился к Артему Савину, руководителю МП «Муниципальная недвижимость», с указанием подобрать арендаторов. Схема предполагала заключение бизнесменами договоров аренды с МП «ДЭМОНИ-НН», после чего эти договоры расторгались. Часть полученной прибыли, как утверждается, затем передавалась Сергею Егорову.
Ранее был опубликован топ-5 нижегородских чиновников с крупнейшими взятками в регионе.