Пенсионерку из Кузбасса обманули мошенники на 1,5 млн через видео

Пенсионерку из Кемеровской области мошенники обманули на 1,5 млн рублей, используя видео. Об этом случае сообщает издание VSE42.ru со ссылкой на региональный главк МВД.
В полицию Прокопьевска обратилась 64-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили у нее более полутора миллионов рублей.
По версии следствия, пенсионерке позвонил незнакомец. Он представился сотрудником полиции и заявил, что от ее имени открыт счет за границей. Якобы через него финансируют террористов. Звонивший убедил женщину установить на смартфон приложение. Дальнейшие инструкции она получала по видеосвязи.
Затем на одной из улиц города пенсионерка передала сбережения курьеру. Мошенники убедили ее, что это необходимо для инкассации.
Только после этого женщина поняла, что ее обманули. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Аферистам грозит до десяти лет тюрьмы.
Подпишись к нам в MAX и Telegram.