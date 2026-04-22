В Приморье бабушка присвоила полагающиеся внуку выплаты после смерти его отца

Как установило следствие, в июне 2025 года опекун обратилась в военный комиссариат за единовременной выплатой по президентскому указу, однако в начислении средств было отказано. Выяснилось, что мать военнослужащего со своей стороны при оформлении документов не указала наличие у погибшего сына, из-за чего вся сумма социальной поддержки была перечислена ей одной. Суд изучил свидетельство о рождении и другие доказательства, подтвердившие родство несовершеннолетнего с погибшим военным.