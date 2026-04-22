В Приморье бабушка присвоила полагающиеся внуку выплаты после смерти его отца

Спасский районный суд Приморского края вынес решение в пользу несовершеннолетнего, оставшегося без отца — военнослужащего, погибшего при исполнении обязанностей в ходе спецоперации. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.
Иск в интересах ребенка подала его бабушка и официальный опекун. Она требовала признать право на получение полагающихся социальных выплат, которые ранее были перечислены в полном объеме только матери погибшего — второй бабушке ребенка.
Как установило следствие, в июне 2025 года опекун обратилась в военный комиссариат за единовременной выплатой по президентскому указу, однако в начислении средств было отказано. Выяснилось, что мать военнослужащего со своей стороны при оформлении документов не указала наличие у погибшего сына, из-за чего вся сумма социальной поддержки была перечислена ей одной. Суд изучил свидетельство о рождении и другие доказательства, подтвердившие родство несовершеннолетнего с погибшим военным.
По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования в полном объеме: за ребенком признали право на получение причитающейся доли всех мер социальной поддержки, связанных с гибелью отца. Решение вступило в законную силу, поскольку не было обжаловано.