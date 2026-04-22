Скопление спецтехники и людей в форме в центре Волгограда объяснили в ФСБ

В Волгограде на улице Краснознаменской жители и гости города заметили скопление спецтехники и людей в форменной одежде.
В пресс-службе регионального УФСБ поясняют: идут учения.
«22 апреля в административном здании УФСБ России по Волгоградской области проводятся межведомственные пожарно-тактические учения с участием МЧС России», — сообщают в силовом ведомстве.
Горожан просят с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения. Это связано с отработкой задач учения. Не стоит поддаваться ложным слухам и домыслам, подчеркивают в управлении.
Ранее ведомство опубликовало секретные сведения о деятельности сталинградских чекистов.