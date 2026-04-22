Суд досрочно лишил экс-мэра Сысерти депутатского мандата

Сысертский районный суд лишил бывшего главу Сысерти Вадима Старкова депутатского мандата в связи с утратой доверия. Ранее прокуратура уже требовала лишить чиновника полномочий.
— Основание — невыполнение обязанностей по принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, установленных федеральными законами № 273-ФЗ и № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
В 2024 году надзорное ведомство оспорило решение о повышении пенсии бывшим главам города. Дума Сысерти утвердила повышение выплат мэрам, отработавшим полный срок со 100% до 160%. Через три месяца в этот список попали несколько бывших глав, в том числе и Вадим Старков. Однако прокуратура посчитала, что это является конфликтом интересов.
Решение суда не вступило в законную силу и стороны праве его обжаловать в течение 1 месяца.