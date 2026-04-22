На Урале пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека

22 апреля на трассе Богданович — Сухой Лог произошла авария. Водитель Renault Clio выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 45-летний мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
— Пострадали три человека — водитель и две пассажирки Renault Clio. Это женщины 32 и 34 лет. Все они жители Новоуральска. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, — сказано в сообщении. — В момент аварии в легковом автомобиле не пристегивались. Из-за чего участники столкновения получили травмы.
За рулем водитель Renault Clio пять лет. Ранее его уже штрафовали за пьяное вождение. У свердловчанина забирали водительское удостоверение, а также он получал крупный штраф.. На этот раз в выдыхаемом им воздухе содержалось 1, 134 миллиграмма на литр. Что позволило установить опьянение.
Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.