На Урале пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека

В Свердловской области из-за пьяного водителя в больницу угодили три человека.

Источник: ГИБДД Свердловской области

22 апреля на трассе Богданович — Сухой Лог произошла авария. Водитель Renault Clio выбрал небезопасную скорость и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Газелью», за рулем которой был 45-летний мужчина. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

— Пострадали три человека — водитель и две пассажирки Renault Clio. Это женщины 32 и 34 лет. Все они жители Новоуральска. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести, — сказано в сообщении. — В момент аварии в легковом автомобиле не пристегивались. Из-за чего участники столкновения получили травмы.

За рулем водитель Renault Clio пять лет. Ранее его уже штрафовали за пьяное вождение. У свердловчанина забирали водительское удостоверение, а также он получал крупный штраф.. На этот раз в выдыхаемом им воздухе содержалось 1, 134 миллиграмма на литр. Что позволило установить опьянение.

Автоинспекторы разбираются в обстоятельствах случившегося.