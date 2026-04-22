Пассажирка рейса, экстренно приземлившегося в Волгограде, скончалась

В Волгограде умерла пассажирка рейса Москва — Тбилиси, накануне экстренно приземлившегося в городе на Волге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области.

Ранее стало известно, что борт авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Москва — Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Изменение в расписании было вызвано тем, что одной из пассажирок рейса стало плохо в воздухе.

В аэропорт немедленно выехала бригада медиков, однако, несмотря на все усилия специалистов, спасти пассажирку не удалось, она скончалась.

В комитете здравоохранения региона сообщили, что женщина страдала тяжелым неизлечимым недугом.