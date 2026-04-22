Пассажирка рейса, экстренно приземлившегося в Волгограде, скончалась

Ранее стало известно, что борт авиакомпании «Азимут», следовавший по маршруту Москва — Тбилиси, совершил экстренную посадку в Волгограде. Изменение в расписании было вызвано тем, что одной из пассажирок рейса стало плохо в воздухе.