Жителю Сочи грозит лишение свободы за вылов русского осетра в Черном море

Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю предъявил официальное обвинение местному жителю. Мужчина подозревается в незаконной добыче и транспортировке особо ценных водных биоресурсов (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ).
Материалы для возбуждения уголовного дела были собраны сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по краю. По версии следствия, инцидент произошел в июне 2025 года в акватории Черного моря неподалеку от поселка Чемитоквадже. Сочинец незаконно рыбачил на моторной лодке и выловил одного русского осетра.
«Не имея разрешения, он осуществил добычу одного экземпляра русского осетра, относящегося к особо ценным диким водным биологическим ресурсам», — рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Мужчина доставил улов на берег, где и был задержан правоохранителями. Распорядиться ценным трофеем по своему усмотрению обвиняемый не успел.
В настоящее время следователи продолжают закреплять доказательную базу. За совершение данного преступления сочинцу может грозить серьезное наказание, включая крупные штрафы или лишение свободы.