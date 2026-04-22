Желавший стать предпринимателем воронежец попал под уголовное дело

Жителя Таловского района будут судить за мошенничество при получении социального контракта. 60-летний мужчина незаконно получил 350 тысяч рублей из бюджета. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в среду, 22 апреля.
Зимой 2024 года мужчина подал заявление на субсидию для осуществления предпринимательской деятельности, где намеренно указал ложные сведения о своём доходе.
Когда обман вскрылся, местный житель ещё на стадии следствия добровольно возместил всю сумму ущерба, нанесённого бюджету. Несмотря на это, против него возбудили уголовное дело, материалы которого уже направили в суд.