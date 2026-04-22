В УрФУ комиссия по этике решит судьбу педагога после поста о ребенке

В среду в местных СМИ появилась информация, что старший преподаватель кафедры финансов, денежного обращения и кредитов УрФУ якобы выложила историю в соцсетях, где оскорбила дочь своего бывшего студента, прокомментировав внешность ребенка. В вузе РИА Новости пообещали проверить информацию из социальных сетей и дать ответ о принятых решениях.
«Предварительная внутренняя проверка показала, что преподаватель, о которой идет речь, работает в университете по совместительству, это не основное ее место работы. Некорректное высказывание в адрес семьи выпускника было ею действительно допущено в социальных сетях. Это, безусловно, неприемлемо. Ситуацию рассмотрит комиссия по этике», — сказал собеседник агентства.