Сотрудница ПВЗ в Краснодаре украла заказы с золотыми украшениями на 115 тысяч рублей

По данным заявителя, в ходе инвентаризации на объекте, расположенном на улице Тургенева, была обнаружена недостача товаров. Общая сумма ущерба превысила 115 тысяч рублей.
Расследованием установлено, что к хищению причастна 29-летняя сотрудница этой организации, уроженка города Моршанска Тамбовской области, не имеющая судимостей. Оперативники уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения, что помогло выявить схему мошенничества.
На допросе в отделе полиции женщина дала признательные показания. Она рассказала, что заказывала через маркетплейс золотые украшения, а затем оформляла отказ от товара. На склад возвращались лишь пустые упаковочные коробки. Похищенные изделия, среди которых были два браслета, кольцо и цепочка, она сдала в ломбард, получив за них 43 780 рублей.
За совершённое преступление ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.