Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Норильске группу мужчин будут судить за массовую драку в ресторане

Конфликт начался с замечания о внешнем виде, а завершился госпитализацией охранников и уголовным делом о хулиганстве.

Суд рассмотрит дело четверых мужчин, обвиняемых в вооруженном нападении на охрану заведения под названием «Норильск». Инцидент произошел в конце 2024 года.

По данным следствия, вечером двое посетителей пытались пройти в ресторан, но охрана не пропустила их из-за несоответствия одежды дресс-коду. После словесной перепалки гости ударили сотрудников и были выдворены на улицу.

Один из участников ссоры вызвал подмогу. Через полчаса к ресторану подъехали еще трое знакомых. Вся группа ворвалась в зал и набросилась на охранников. Потерпевшим нанесли множественные удары. Один из нападавших ударил сотрудника ножом в бедро. Охранники получили гематомы, ссадины лица и резаные раны, потребовавшие наложения швов.

Обвиняемые вину отрицают. По их версии, первым ударил охранник, оскорбивший фигуранта. Они утверждают, что персонал вооружился молотком и гвоздодером, а они в ответ применили нож вынужденно, опасаясь за жизнь товарища.

Прокуратура утвердила обвинение о групповом хулиганстве по предварительному сговору. Дело направлено в суд.

Материалы на пятого фигуранта выделены в отдельное производство.