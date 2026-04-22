В Норильске группу мужчин будут судить за массовую драку в ресторане

Суд рассмотрит дело четверых мужчин, обвиняемых в вооруженном нападении на охрану заведения под названием «Норильск». Инцидент произошел в конце 2024 года.
По данным следствия, вечером двое посетителей пытались пройти в ресторан, но охрана не пропустила их из-за несоответствия одежды дресс-коду. После словесной перепалки гости ударили сотрудников и были выдворены на улицу.
Один из участников ссоры вызвал подмогу. Через полчаса к ресторану подъехали еще трое знакомых. Вся группа ворвалась в зал и набросилась на охранников. Потерпевшим нанесли множественные удары. Один из нападавших ударил сотрудника ножом в бедро. Охранники получили гематомы, ссадины лица и резаные раны, потребовавшие наложения швов.
Обвиняемые вину отрицают. По их версии, первым ударил охранник, оскорбивший фигуранта. Они утверждают, что персонал вооружился молотком и гвоздодером, а они в ответ применили нож вынужденно, опасаясь за жизнь товарища.
Прокуратура утвердила обвинение о групповом хулиганстве по предварительному сговору. Дело направлено в суд.
Материалы на пятого фигуранта выделены в отдельное производство.