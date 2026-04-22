Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела погибших красноярских туристов спустили с Мунку-Сардык

В Бурятии спасатели спускают тела погибших туристов из Красноярска.

22 апреля спасатели спустили с вершины Мунку-Сардык тела трех погибших красноярских туристов: 43-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 41 года и 44 лет. Как сообщило агентство ГО и ЧС по Республике Бурятия, на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитета.

Тела доставили к кафе «Белый Иркут» — именно здесь часть походников сообщила о трагедии, оставив записку на двери заведения.

После гибели туристов следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организаторов тура — сотрудников фирмы Endeavour Tour — задержали (они тоже участвовали в походе).

По предварительной версии Следственного комитета, погибшие отстали от основной группы и попали под камнепад. Всего в группе было 15 человек.

Расследование продолжается.