Тела погибших красноярских туристов спустили с Мунку-Сардык

22 апреля спасатели спустили с вершины Мунку-Сардык тела трех погибших красноярских туристов: 43-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 41 года и 44 лет. Как сообщило агентство ГО и ЧС по Республике Бурятия, на месте ожидается прибытие следственно-оперативной группы, в состав которой войдут сотрудники МВД и Следственного комитета.
Тела доставили к кафе «Белый Иркут» — именно здесь часть походников сообщила о трагедии, оставив записку на двери заведения.
После гибели туристов следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организаторов тура — сотрудников фирмы Endeavour Tour — задержали (они тоже участвовали в походе).
По предварительной версии Следственного комитета, погибшие отстали от основной группы и попали под камнепад. Всего в группе было 15 человек.
Расследование продолжается.