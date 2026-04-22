В Калининграде умерла 14-летняя школьница, выпавшая из окна школы

Девочка упала с высоты четвертого этажа.

В Калининграде 14-летняя школьница выпала из окна 4-го этажа образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД. Как уточнили в региональном минздраве, от полученных травм девочка скончалась в больнице.

По данным правоохранителей, в 12:07 в поступило сообщение о том, что школьница получила травмы в результате падения из окна, расположенного на 4-м этаже. Полицейские предварительно выяснили, что 14-летняя девочка находилась в школьном туалете перед падением с высоты. В результате инцидента несовершеннолетняя получила травмы и была госпитализирована, однако спасти ее не удалось.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. как утверждают источники «Нового Калининграда», трагедия случилась в гимназии № 32.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше