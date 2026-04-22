На Ставрополье банда украла 14 млн на сертификатах для жилья

На Ставрополье банда присвоила 14 миллиона рублей на аферах с сертификатами на жилье. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на региональный следком.
По версии следователей, в 2023 году жители нескольких регионов подали в краевое министерство ЖКХ документы на получение соцвыплат и жилищных сертификатов. Переезжать на Ставрополье они не собирались.
Глава группировки, используя выданные доверенности, покупал жилье. Затем он перепродавал его по завышенной цене сообщникам, у которых были сертификаты. После этого обвиняемые обращались в министерство за выплатами за якобы купленную недвижимость.
Ущерб оценили более чем в 14 миллионов рублей. Восьмерым подозреваемым вменяют 12 эпизодов мошенничества при получении выплат, совершенного организованной группой. Документы передали в суд.
