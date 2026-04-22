Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителя Первоуральска отправили в колонию за спаивание подростков

Жителя Первоуральска осудили за спаивание несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

Первоуральский городской суд вынес приговор 21-летнему Вадиму Воронову за спаивание подростков. В феврале 2026 года его уже приговорили к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима — он угнал автомобиль и ограбил алкомаркет.

Преступление Воронов совершил в июле 2025 года. Находясь в своей квартире, после уговоров и обещаний он в течение недели уговаривал двух подростков — 12 и 13 лет — на совместное употребление спиртного. Отмечается, что алкоголь он покупал сам, а точные обстоятельства знакомства никто не помнит.

— Как пояснили родители потерпевших, они не знали о знакомстве своих детей с совершеннолетним Вороновым. До встречи с ним дети спиртное не употребляли. Воронов признал вину и раскаялся. Он заявил, что не применял физического принуждения, а действовал именно путем уговоров, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд признал Воронова виновным по пункту «б», «в» части 3 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в систематическое распитие алкогольной продукции». Ее приговорили к 6 годам колонии общего режима.