Жителя Первоуральска отправили в колонию за спаивание подростков

Первоуральский городской суд вынес приговор 21-летнему Вадиму Воронову за спаивание подростков. В феврале 2026 года его уже приговорили к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима — он угнал автомобиль и ограбил алкомаркет.
Преступление Воронов совершил в июле 2025 года. Находясь в своей квартире, после уговоров и обещаний он в течение недели уговаривал двух подростков — 12 и 13 лет — на совместное употребление спиртного. Отмечается, что алкоголь он покупал сам, а точные обстоятельства знакомства никто не помнит.
— Как пояснили родители потерпевших, они не знали о знакомстве своих детей с совершеннолетним Вороновым. До встречи с ним дети спиртное не употребляли. Воронов признал вину и раскаялся. Он заявил, что не применял физического принуждения, а действовал именно путем уговоров, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Суд признал Воронова виновным по пункту «б», «в» части 3 статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в систематическое распитие алкогольной продукции». Ее приговорили к 6 годам колонии общего режима.