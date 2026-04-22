На трассе Бийск — Новокузнецк обрушилась дорога

На трассе Бийск — Новокузнецк произошло серьезное разрушение дорожного полотна. Видео с места происшествия 22 апреля опубликовали очевидцы в соцсетях. Об этом пишет VSE42.RU.
На кадрах видно, что часть дороги обвалилась, из-за чего проезд оказался невозможен даже для легковых автомобилей. По словам очевидцев, обрушение произошло в районе Кузедеево в сторону Таштагола.
— Вот, на Кузедеево дорога обвалилась в сторону Таштагола, неизвестно когда будут решать, — рассказал автор видео.
Глава Новокузнецкий округ Андрей Шарнин сообщил, что движение на участке временно ограничено. На месте выставлены предупреждающие знаки, дежурят два экипажа ДПС.
В настоящее время альтернативный проезд отсутствует.