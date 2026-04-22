На Кубани осудили отца, сын которого устроил смертельное ДТП на питбайке

В Новокубанском районе Краснодарского края вынесен приговор местному жителю, который купил несовершеннолетнему сыну питбайк и разрешил садиться за руль. Легкомыслие родителя привело к трагедии: во время очередной поездки погиб подросток.
Как установил суд, мужчина осознанно допустил к управлению техникой своего сына, которому еще не исполнилось 16 лет и который не имел водительского удостоверения. Подросток использовал спортинвентарь для передвижения по дорогам общего пользования.
Трагический инцидент произошел на одном из регулируемых перекрестков. Сын обвиняемого проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пересечение дорог с 15-летним другом за спиной. В результате последовавшего столкновения сам юный водитель получил тяжелые травмы, а его пассажир скончался на месте до прибытия медиков.
Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Мужчину признали виновным в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.
«Судом назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Также по решению суда конфисковали питбайк.