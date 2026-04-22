Житель КБР потерял 900 тысяч рублей при покупке авто через интернет

Продавец прислал договор, получил деньги и перестал выходить на связь.

Источник: Комсомольская правда

В Кабардино-Балкарии мужчина потерял 900 тысяч рублей, когда пытался купить автомобиль через интернет. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ» со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

В полицию обратился 49-летний местный житель города Прохладный. Он рассказал, что стал жертвой мошенников. Мужчина увидел в мессенджере объявление о продаже машины по выгодной цене. Он связался с продавцом. Тот отправил ему договор купли-продажи и ввел в заблуждение.

Потерпевший перечислил два платежа на общую сумму 894 тысячи рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Свои обязательства он не выполнил.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

