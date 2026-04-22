В Омской области совершил аварийную посадку частный самолет «Тексан Клаб-1»

Причина приземления — серьезная неисправность итальянского лайнера.

Источник: Комсомольская правда

Около 16 часов 22 апреля в окрестностях деревни Малокулачье Омской области экстренно сел многоцелевой итальянский самолет «Тексан Клаб-1». Предварительную информацию об аварийном приземлении частного борта сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ведомство проводит надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности перелетов. Чтобы разобраться в причинах произошедшего, на место инцидента в Новотроицкое сельское поселение выехал омский транспортный прокурор. Предполагается, что к вынужденной посадке высокоплана привела его техническая неисправность.