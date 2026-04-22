Контракт на ремонт дорог в Выксе признали недействительным из-за взятки

Договор на проведение дорожных работ около физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Выксе признан недействительным ввиду получения взятки. Данную информацию предоставила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Сделка была заключена в сентябре 2017 года между администрацией городского округа и компанией ООО «ЭрикСтрой». Предметом договора являлся ремонт подъездных путей к ФОК, включая обустройство разворотной площадки. Общая сумма контракта составила свыше 8 миллионов рублей.
Ситуация получила развитие в 2023 году, когда был осужден руководитель Управления архитектуры и градостроительства районной администрации, курировавший данный проект со стороны заказчика. Его признали виновным во взяточничестве. Установлено, что за вознаграждение в размере 5% от суммы контракта он обеспечил ООО «ЭрикСтрой» преференции при участии в аукционах.
В частности, он передавал компании сведения о предполагаемом объеме и стоимости работ до их официального обнародования. Кроме того, чиновник санкционировал приемку и оплату работ, которые еще не были выполнены фактически.
20 апреля Богородский городской суд вынес решение о признании договора с ООО «ЭрикСтрой» на ремонт дорог возле ФОК утратившим юридическую силу. С указанной организации взыскано в пользу государства более 8,1 миллиона рублей, выплаченных по данному контракту. Решение пока не вступило в законную силу.
