В Зеленоградске из-за ночного пожара в жилом доме пришлось эвакуировать 14 человек

На улице Гагарина горела двухкомнатная квартира на третьем этаже. В результате возгорания подъезд с 3-го по 6-й этаж был закопчен. Пожарные с помощью спасустройств спасли 14 человек, в том числе 2 детей. Еще двое жильцов дома эвакуировались самостоятельно до приезда сотрудников МЧС. Огнеборцы вскрыли и обследовали соседнюю квартиру на наличие скрытых очагов возгорания. Также была вскрыта дверь на крышу и проведено дымоудаление.