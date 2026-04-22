В Екатеринбурге пассажирский автобус сбил пешехода

В Екатеринбурге произошло ДТП с пассажирским автобусом.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 апреля в Екатеринбурге пассажирский автобус сбил пешехода. Инцидент произошел на улице 8 Марта.

По предварительным данным, водитель автобуса № 76 «Синие Камни — СТЦ Мега» при проезде регулируемого перекрестка выехал на запрещающий сигал светофора. Из-за нарушения Правил дорожного движения он сбил пешехода, переходившего дорогу на зеленый свет.

— В результате ДТП пострадал 19-летний пешеход. С травмами головы и ноги доставлен в 24 ГКБ г. Екатеринбурга для оказания медицинской помощи, — сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

В автобусе в момент аварии находились 15 пассажиров, из них никто не пострадал. Инспекторы ДПС провели все необходимые процессуальные мероприятия, по факту ДТП проводится проверка.