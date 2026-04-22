Эксперт раскрыл, откуда могли запускать атаковавшие Сызрань дроны

Украинские беспилотники, использовавшиеся для ударов по Сызрани, могли быть транспортированы на российскую территорию контрабандой и запущены с подготовленных площадок. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: МЧС РФ

По мнению эксперта, при атаке на Сызрань ВСУ использовались беспилотники типа «Лютый». Матвийчук считает, что они могли быть запущены не с территории Украины, так как до Сызрани им пришлось бы преодолеть слишком большое расстояние.

«Думаю, что, возможно, эти дроны были доставлены контрабандой на территорию России, где они были собраны и атаковали Сызрань, возможно, с каких-то лесных массивов, полян или с заранее подготовленных площадок», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что это лишь его версия, поскольку пока нет информации от МЧС и Генштаба Минобороны, чтобы делать точные выводы по месту запуска БПЛА.

Сызрань подверглась удару украинских беспилотников в ночь на 22 апреля. В результате атаки обрушилась часть подъезда многоквартирного жилого дома, погибли два человека.