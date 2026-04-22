Врача из Волгоградской области будут судить за взятки и поддельные больничные

В Старополтавский районный суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении врача-терапевта, которого обвиняют в получении взяток и служебном подлоге, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой облсуд. По данным следствия, медик оформлял электронные листки нетрудоспособности, зная, что пациенты не нуждались в освобождении от работы.
Как следует из обвинительного заключения, Дархан Б., работая врачом-терапевтом в поликлинике Палласовской ЦРБ, в период с 21 августа 2023 года по 6 января 2025 года вносил ложные данные в официальные документы. Он прекрасно знал правила и порядок выдачи больничных листов, но все равно шел на нарушения.
Врач оформлял своим «клиентам» документы, которые давали им право не ходить на работу, хотя никаких медицинских оснований для этого не было. За свои незаконные услуги Дархан Б. получал от взяткодателей деньги. Суммы, как правило, не превышали десяти тысяч рублей. Кроме того, в одном из эпизодов медик получил 15 000 рублей за оформление нескольких поддельных электронных листков временной нетрудоспособности.
В итоге Дархана Б. обвиняют в совершении целого ряда преступлений: 28 эпизодов по статье о мелком взяточничестве, 29 эпизодов по статье о служебном подлоге и один эпизод по статье о покушении на получение взятки в значительном размере. Уголовное дело приняли к производству суда, а первое судебное заседание назначено на 30 апреля 2026 года.