Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное

«Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в декабре 2024 г. и в мае 2025 г. года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации работы органов государственной власти Российской Федерации.
В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.
Щепцов находится в международном розыске.
Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее — в исправительной колонии особого режима.