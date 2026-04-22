Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководившему ракетными атаками на Крым командиру ВСУ дали пожизненное

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024—2025 годах, в результате которых погибли люди. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова. Он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в декабре 2024 г. и в мае 2025 г. года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, осуществлял террористическую деятельность в целях устрашения населения и дестабилизации работы органов государственной власти Российской Федерации.

В результате ракетных ударов, совершенных по его приказам по российским воздушным судам и местам расположения военнослужащих, не принимающих участия в специальной военной операции, погибли люди и причинен значительный ущерб.

Щепцов находится в международном розыске.

Согласно приговору суда, первые 18 лет он должен провести в тюрьме, а далее — в исправительной колонии особого режима.

