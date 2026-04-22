В Ростове 21 иностранца фиктивно поставили на учет, возбуждено уголовное дело

В Ростове-на-Дону под следствие попали сотрудники отдела по вопросам миграции МВД. Дело завели после фиктивной постановки на учет 21 иностранца, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
По версии СК, с сентября 2025 года по февраль 2026 года организатор преступной группы, инспектор, а также владелица жилья сговорились и незаконно поставили приезжих на учет.
Кроме того, следователи предполагают, что вместе с инспектором в сговоре находился и начальник отдела по вопросам миграции. Предвраительно, он помог продлить срок пребывания в России для одного из иностранных граждан.
В отношении всех четверых подозреваемых завели уголовное дело по статьям «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина, 21 эпизод» (ст. 322.3 УК РФ) и «Организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории России» (п. «а», «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).
— Правоохранители задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Следователи продолжают выяснять детали дела, устанавливают иных причастных лиц, — добавили в СК.
Ситуацию также прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области. По указанию начальника донского главка полиции Александра Речицкого, подозреваемые сотрудники уже отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.