Проявивший отвагу на СВО россиянин попросил суд о прекращении дела

Ранее пресс-служба судов Петербурга сообщала, что, по версии следствия, Ильин, являясь главой Василеостровского района Санкт-Петербурга, с января по август 2022 года ежемесячно получал взятки на общую сумму не менее 5,6 миллиона рублей от коммерсанта за общее покровительство, выраженное в беспрепятственном исполнении контрактов на осуществление частной охранной деятельности в здании администрации и подведомственных учреждениях. Ильина объявили в международный розыск, 6 февраля 2024 года его задержали сотрудники ФСБ в Москве.