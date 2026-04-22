Суд приговорил гражданку Украины к 10,5 годам за шпионаж в Краснодаре

Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении гражданки Украины по обвинению в шпионаже, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. 34-летнюю женщину признали виновной по статье 276 УК РФ за сбор и передачу государственной тайны.
Установлено, что в декабре 2024 года подсудимая по указанию сотрудников Службы безопасности Украины собирала и передавала информацию о военной и гражданской инфраструктуре Краснодара, а также о передвижениях поездов и мероприятиях, связанных с транспортной безопасностью города. Ее деятельность своевременно разоблачили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
В результате суд назначил ей наказание — 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также в пользу государства у женщины конфисковали денежные средства, полученные в ходе преступной деятельности.