Под Брянском пенсионер погиб под колесами сразу трех автомобилей

В Брянской области 65-летний местный житель скончался от тяжелых травм после того, как его поочередно переехали сразу три легковых автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, вечером 21 апреля на федеральной автодороге А-240 водитель автомобиля Infiniti сбил мужчину, находившегося прямо на проезжей части. В ГАИ отметили, что в момент аварии пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, что сделало его практически невидимым для водителя в темноте.
После первого удара пенсионер упал на асфальт, и сразу после этого его переехали двигавшиеся следом еще две иномарки.
От полученных травм мужчина скончался на месте еще до прибытия бригады скорой помощи. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, устанавливая все обстоятельства произошедшего.