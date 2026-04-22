СК возбудил дело после массового отравления гимназистов в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ученики первого и второго классов гимназии № 116 попали в больницу с признаками отравления. Симптомы начали проявляться с 18 апреля. После инцидента Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области по сообщению об обращении за медицинской помощью ряда малолетних учащихся одной из городских гимназий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», — уточнили в ведомстве.
Сотрудникам СК предстоит установить точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. На данный момент следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. По факту случившегося будет дана правовая оценка.
Напомним, что на рвоту и недомогание пожаловались уже не менее 20 школьников. Санврачи уже проводят проверку. Инцидентом также заинтересовалась прокуратура. Сейчас сотрудники надзорного ведомства изучают документы, анализируют прошедшие продуктовые закупки.