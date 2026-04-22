СК: тело новорожденного ребенка с травмами обнаружено в пакете после домашних родов 18-летней жительницы Барановичей

Следователи устанавливают обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Барановичах, сообщили в Следственном комитете.
О трагедии стало известно в понедельник, 20 апреля, когда в больницу с признаками состоявшихся родов поступила 18-летняя женщина. Милиция выехала по месту пребывания горожанки и обнаружила в квартире тело новорожденного ребенка с телесными повреждениями.
Следователи провели детальный осмотр, зафиксировали следовую картину, допросили свидетелей и назначили ряд экспертиз.
— На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, восстанавливается хронология событий, условия и причины, способствовавшие трагедии, — прокомментировали в СК.