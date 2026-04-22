Волгоградка фиктивно прописала дома семерых иностранцев

В октябре и декабре 2025 года женщина подала в полицию уведомления о регистрации семи жителей Узбекистана возрастом от 22 до 62 лет. В документах она указала, что иностранцы будут проживать по адресу ее прописки. Мошенничество раскрыли во время плановой проверки, которую проводили сотрудники полиции. Подозреваемая сразу признала свою вину. Она объяснила, что пошла на ложную регистрацию по просьбе своего знакомого, который делал у нее ремонт.