Волгоградка фиктивно прописала дома семерых иностранцев

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела против 48-летней жительницы Дзержинского района. Ее обвиняют в фиктивной постановке на учет семерых иностранных граждан, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
В октябре и декабре 2025 года женщина подала в полицию уведомления о регистрации семи жителей Узбекистана возрастом от 22 до 62 лет. В документах она указала, что иностранцы будут проживать по адресу ее прописки. Мошенничество раскрыли во время плановой проверки, которую проводили сотрудники полиции. Подозреваемая сразу признала свою вину. Она объяснила, что пошла на ложную регистрацию по просьбе своего знакомого, который делал у нее ремонт.
По данному факту дознаватель возбудил уголовное. Собрав все необходимые доказательства, дело направили для рассмотрения в Дзержинский районный суд. Если вину женщины докажут, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.