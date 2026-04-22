Под Волгоградом передали в суд дело врача-взяточника

Уголовное дело врача-терапевта будет рассматривать Старополтавский райсуд. Медика обвиняют в том, что он за взятки выдавал «липовые» больничные, внося в электронные листки нетрудоспособности ложные сведения.
«За незаконные действия Дархан Б. в качестве взятки получал не больше 10 тысяч рублей. Также, являясь должностным лицом, он лично получил от взяткодателя денежные средства в размере 15 000 рублей за незаконное оформление нескольких 15 тысяч рублей за незаконное оформление нескольких поддельных больничных», — сообщают в пресс-службе суда.
В итоге медика обвинили в 28 эпизодах мелкого взяточничества, 29 эпизодах служебного подлога и одном эпизоде по ч. 3 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки». Первое судебное заседание намечено на 30 апреля.
