Вынесен приговор 41 члену саратовской ОПГ, похитившей 21 млн на фальшивых торгах

Кировский районный суд Саратова огласил приговор по масштабному уголовному делу о создании преступного сообщества и мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 41 человек в возрасте от 26 до 50 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.
Как установило следствие, криминальную сеть из четверых руководителей подразделений и 36 рядовых исполнителей создал 38-летний местный житель в январе 2020 года. Сообщники организовали подпольный кол-центр, сотрудники которого обзванивали индивидуальных предпринимателей и юридические лица по всей России. Схема обмана строилась на фиктивных государственных и коммерческих закупках.
Мошенники предлагали бизнесменам выгодные контракты, однако для участия в «торгах» требовали приобрести специальные сертификаты соответствия через подконтрольные им фирмы. После того как коммерсанты переводили деньги за документы, выяснялось, что никаких торгов в реальности не существует, а сами сертификаты не имеют юридической силы.
По данным надзорного ведомства, с января 2020-го по март 2023-го аферисты обманули десятки бизнесменов, похитив в общей сложности свыше 21 миллиона рублей.
Суд признал всех фигурантов виновными в мошенничестве и участии в преступном сообществе. В зависимости от роли они получили от 3,5 до 14 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Гражданские иски потерпевших о возмещении ущерба удовлетворены в полном объеме.
В прокуратуре уточнили, что восьмерым осужденным женщинам суд предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения их детьми 14-летнего возраста.