Одураченный мошенниками воронежец сжег несколько автомобилей

Расследуя ЧП, полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения. Оказалось, что автомобиль был подожжен 36-летним мужчиной. Его вскоре нашли и задержали. В полиции подозреваемый рассказал, что в конце марта стал жертвой мошеннической схемы. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником одной из кредитных организаций. Мужчина сообщил, что у воронежца обнаружена непогашенная задолженность по кредиту в размере около 40 тысяч рублей. В качестве условия для погашения долга, злоумышленник предложил совершить поджог бесхозного автомобиля.