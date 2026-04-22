Одураченный мошенниками воронежец сжег несколько автомобилей

В начале апреля во дворе на улице Кривошеина в Воронеже загорелся автомобиль «Форд». От него пламя распространилось на припаркованные соседние машины. В результате также пострадали «Ниссан Х-Трэйл», «Хавал J7» и «Богдан 2110».
Расследуя ЧП, полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения. Оказалось, что автомобиль был подожжен 36-летним мужчиной. Его вскоре нашли и задержали. В полиции подозреваемый рассказал, что в конце марта стал жертвой мошеннической схемы. Ему позвонил незнакомец и представился сотрудником одной из кредитных организаций. Мужчина сообщил, что у воронежца обнаружена непогашенная задолженность по кредиту в размере около 40 тысяч рублей. В качестве условия для погашения долга, злоумышленник предложил совершить поджог бесхозного автомобиля.
Выполняя инструкции мошенника, воронежец 5 апреля обнаружил на улице Кривошеина автомобиль марки «Форд», имевший видимые механические повреждения: отсутствие остекления и вмятины на кузове. С помощью сухой сосны и бумажного пакета мужчина поджег машину. Огонь быстро распространился на соседние автомобили.
В отношении задержанного воронежца возбудили уголовное дело «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Устанавливается сумма причиненного ущерба.