В Баку приговорили первого из восьми задержанных россиян

Первый российский гражданин, арестованный летом 2025 года, получил реальный срок. Александр Вайсеро получил четыре года колонии по делу об отмывании денежных средств. Москва следит за ситуацией с российскими гражданами.

Источник: РБК

В Азербайджане вынесен приговор россиянину Александру Вайсеро по обвинению в легализации денежных средств, полученных преступным путем, его приговорили к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает издание Minval.

По версии следствия, он легализовал более 727 тыс. манатов (32 млн руб.), полученных «через незаконные букмекерские, лотерейные и другие азартные сайты, действовавшие за пределами страны». Вайсеро, как пишет Minval, действовал в составе группы лиц по предварительному сговору.

Он при помощи банковских карт, оформленных на сторонние лица, частями переводил средства, чтобы скрыть источник дохода.

Александр Вайсеро был арестован в июле 2025 года вместе с другими семью россиянами. Суд страны обвинил их в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Источник Reuters сообщал, что всего по делу о торговле наркотиками и киберпреступлениях были заподозрены 15 граждан России.

Тогда Баку на фоне конфликта с Москвой сообщил о ликвидации ОПГ.

В Екатеринбурге 27 июня силовики задержали десятки уроженцев Азербайджана. Следственный комитет назвал их фигурантами дела об убийствах и покушении на убийство в 2001, 2010 и 2011 годах. Двое из задержанных скончались, СК назвал причиной смерти одного из них сердечную недостаточность.

Представитель российского МИД Мария Захарова после ареста российских граждан 1 июля сообщила, что родственники российских граждан обратились в посольство для получения информации о своих близких. Причиной тому стали опубликованные кадры, на которых было видно, что лица задержанных мужчин были в кровоподтеках и синяках.

Мать Александра Вайсеро, Инна Вайсеро, заявляла о невиновности своего сына. Она отметила, что он отправился в Азербайджан в качестве туриста. «Это неправда. По крайней мере, я знаю на 100%, что мой сын к этому не причастен», — сказала женщина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 апреля заявил, что дипломатическое ведомство следит за ситуацией.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше