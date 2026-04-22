Полицейский спас прохожих от огромного алабая

Тихое субботнее утро. Молодая женщина идёт по одной из улиц частного сектора, расположенного в небольшом городе на юге Красноярского края. Разъезженная машинами неасфальтированная дорога, скупые островки снега на обочинах и крышах домов… и бегущая навстречу громадная собака. Через несколько секунд прохожая уже на земле, а зубы животного смыкаются на её груди, руке и шее. Подбежавший мужчина пытается помочь…
Чем закончилась эта история, как домашний пёс охранной породы оказался без присмотра и что рассказывает хозяйка собаки — в материале krsk.aif.ru.
Роковая случайность?
Среднеазиатские овчарки, или как их называют в народе, алабаи, — огромные псы, достигающие 70−75 сантиметров в холке и весящие от 40 до 80 килограммов. С одним из таких и встретилась жительница Ужура 11 апреля 2026.
По данным МВД, собака вырвалась с территории одного из частных домов.
«Животное напало на проходившую мимо 33-летнюю женщину, укусила в область грудной клетки и шеи. 65-летний мужчина попытался остановить собаку, однако также получил травмы левой руки», — рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Ситуация могла закончиться трагически, но, к счастью, и хозяйка собаки, и кто-то из местных позвонил в полицию.
Получив тревожный сигнал из дежурной части, старший участковый уполномоченный Артём Козлов оперативно прибыл на место на служебном автомобиле.
«Сообщение передали, что собака грызёт человека», — вспоминает сотрудник МВД.
Выйдя из машины, полицейский увидел мужчину, который пытался удержать на земле сопротивляющегося алабая — но силы уже были на исходе.
«Пришлось применить оружие».
Не прошло и нескольких секунд, как собака вырвалась и, заметив Артёма, ринулась на него.
«Пришлось применить огнестрельное оружие, так как животное угрожало жизни и здоровью окружающих. Что я и сделал, согласно статье 23 федерального закона “О полиции”. Я ответственен за окружающих и охрана общественного порядка — это моя работа», — рассказывает участковый.
Позже Артём узнал, что, дожидаясь помощи, укушенная в грудь, руку и шею женщина пыталась держать собаку за пасть, чтобы вновь не подвергнуться нападению. Проезжавший мимо мужчина остановил машину, выбежал из транспорта, набросился на пса, повалил его, схватил за ошейник, прижал своим телом к земле и тоже был покусан — пострадали руки.
Жизни прохожих удалось спасти, но их здоровью был нанесён вред, степень тяжести которого устанавливают судебно-медицинские эксперты. По данным сотрудницы Следственного комитета, Анастасии Дядечкиной, результатов экспертиз пока нет. Для проведения подобных процедур иногда требуются достаточно длительные сроки — вплоть до месяца.
Пострадавшую женщину увезли медики — насколько знает участковый, она получила необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Мужчина с укусами рук позже сам обратился в медучреждение.
По факту нападения домашней собаки на прохожих возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Следствию предстоит выяснить все подробности происшествия и дать правовую оценку действиям хозяйки алабая по соблюдению правил содержания домашних питомцев. По предварительным данным, ей грозит штраф, размер которого установит суд. Как рассказали в Следкоме, в похожих случаях, происходивших в регионе, владельцев агрессивных животных штрафовали на десять тысяч рублей.
Выпустил кто-то чужой?
Елена В., хозяйка собаки, рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что по делу она проходит как свидетель и следователь к ней уже приезжал.
«Когда это произошло, мы с детьми спали. Утром собака была в вольере и просто физически не могла попасть на улицу — у нас высокий забор. Я не знаю, как он вышел и что там было дальше. Я выбежала, когда мужчина его пытался держать — окно было на проветривании, поэтому я услышала шум из дома, — вспоминает женщина. — Потом пёс меня уже не понимал. Поэтому я дала разрешение, позвонив в полицию, чтобы его застрелили».
Артём Козлов подтверждает, что звонок в дежурную часть от Елены поступал.
«Она пыталась завести животное, но собака уже не реагировала никак. Позвонила, говорит, надо решение принимать с животным, “я сама не справлюсь”», — рассказывает полицейский.
По словам женщины, ранее алабай никогда не оставался без присмотра на свободе: если муж выпускал его, то в ограде, под наблюдением. За территорией гуляли с питомцем поздно вечером на поляне перед лесом, когда людей там не встретишь: в наморднике, на поводке. Агрессивным животное не было, утверждает Елена. Прививки все поставлены по возрасту. Хозяйка не исключает, что неизвестные могли выпустить пса специально с плохим умыслом. Однако так ли это было на самом деле, будут устанавливать правоохранители.
Нападают на людей и животных.
Случаи нападения домашних собак на людей периодически взрывают информационное поле региона и всей страны.
Спустя несколько дней после происшествия в Красноярском крае, в Сочи сотрудник МВД пустил в ход табельное оружие, чтобы защитить людей от агрессивного бультерьера. Хозяин оставил пса одного в квартире, попросив знакомого присмотреть за питомцем. Когда мужчина пришёл покормить собаку, та набросилась на него, укусила и покинула помещение. Прибывшие на место полицейские нашли животное в подъезде. Бультерьер кинулся на них, покусал за руки и ноги. Животное, угрожающее жизни и здоровью граждан, пришлось застрелить.
Менее месяца назад благодаря оперативной реакции соседей удалось избежать трагедии в Красноярске, где немецкая овчарка атаковала 86-летнюю женщину, гулявшую недалеко от своего дома.
Услышав крики о помощи, местные жители отогнали пса и вызвали скорую помощь. По словам соседей по району, пенсионерка — не единственная и далеко не первая пострадавшая от клыков собаки. Но ситуация с пожилой женщиной стала, похоже, последней каплей: вскоре после происшествия в одном из городских Telegram-сообществ появилось объявление, призывающее подвергшихся нападению овчарки сообщить свою историю «для составления полной картины происходящего, установления количества пострадавших» и подготовки коллективного заявления в правоохранительные органы.
Страдают и даже погибают от атак собак, оставшихся на какое-то время без присмотра, и другие домашние животные.
В том же Красноярске — практически в центре города — год назад алабай насмерть загрыз миниатюрную собачку женщины, вышедшей на прогулку. «Едва вышли из подъезда, как он налетел. Он был один, без хозяина. Мы опомниться не успели, как он схватил и растерзал мою собаку», — рассказала нашему корреспонденту владелица погибшего питомца Галина.
Домашние животные остаются грозой горожан наряду с беспризорными, несмотря на изменения в законодательстве. Так, случай с нападением на пенсионерку в Красноярске произошёл после вступления в силу регионального постановления о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Документ обязывает владельцев пресекать проявления агрессии со стороны питомцев по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. Запрещён и самовыгул. Но по разным причинам условия постановления соблюдаются не всеми и не всегда.
Было, есть, будет?
В случае с нападением алабая на прохожих в Ужуре не всё пока ясно: по чьей вине пёс оказался на улице, предстоит выяснить следователям. Тем временем, в сообществах в соцсетях активно обсуждают ситуацию.
«Да с собаками вообще ничего в Ужуре не делают. Бегают кидаются и на детей и взрослых. На меня, было дело, кидались, ну я мужик, отбился», — пишет Артём Клименко.
«На месте этой женщины, поймите, мог быть и сам хозяин, и ребёнок. Если любите больших животных, так смотрите за ними в оба! Вчера ходила в больницу с ребёнком, так и там не пройти: бегают большие псины», — негодует Оксана Мишина.
Ретроспектива показывает: ситуация мало изменилась с прошлых лет. В сообществах вспоминают случай с инвалидом, которому пришлось взобраться на дерево на высоту двух метров, спасаясь от нападения собак на самовыгуле.
«Несколько лет назад алабай сбежал из вольера и напал на проезжающего на велосипеде 10-летнего мальчика, снял ему кожу с головы. Покусал шею и ноги. Его сразу застрелил мужчина, живущий рядом. Хозяину выписали штраф в пять тысяч рублей. А мальчику делали операцию, пришивали кожу на голове и ставили потом уколы. Сама везла этого ребенка в больницу, держа кожу на голове это страшно!» — рассказывает пользовательница Сети с ником Alena Wiktori.